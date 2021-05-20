Москва, 20 мая, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Можно сколь угодно усиливать меры безопасности в виде отгораживания от людей после каждого очередного расстрела в школах, только толку от этого не прибавится. Почему дело обстоит именно так и что можно этому противопоставить, рассказывает автор ИА REGNUMПлатон Беседин.

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Как бы ни усиливались меры по изоляции людей от людей под предлогом защиты от террористов, полного успеха в этом добиться невозможно в силу самой человеческой природы. Это значит, что к проблеме расстрелов в школах необходимо подойти со стороны общего духовного состояния российского общества, а оно удручает.

«Герои» телевизионных передач и СМИ, массовое насаждение анти-идеалов обязательно будут приводить к повторам самых ужасных случаев российской действительности. Но есть ряд мер, о введении которых стоит побеспокоиться уже сейчас. Читайте статью Платона Беседина «Что делать после массового убийства детей в Казани».