Москва, , 05:32 — REGNUM Скачок цен на продовольствие, встревоживший российское правительство, может оказаться не последним испытанием, которому данный сектор российского хозяйства подвергнется в ближайшее время. Какие каверзы готовит мировой рынок в продовольственной сфере, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Монополия elPadawan

Часть западных экспертов, анализируя последствия пандемии для мировой экономики, уже предсказали опасность инфляции как следствия вброса необеспеченной денежной массы в рамках программ поддержки экономик прежде всего стран Запада. Погнавшись за легкой прибылью, российские экспортеры стали влиять на местный рынок, «потащив цены» в сторону мировых.

Но опасность заключается не только в этом, хотя и с бесконтрольным ростом цен необходимо бороться. Исходя из текущих тенденций, на следующем этапе может произойти переход на самообеспечение тех стран, которые традиционно ввозили продовольствие. И что тогда ожидает сельхозэкспортеров? Читайте статью Галины Смирновой «Без еды, но с продовольствием. «Большая игра» только начинается».