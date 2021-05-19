Кострома, 19 мая, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Опубликована декларация о доходах нового директора департамента здравоохранения Костромской области Николая Гирина и членов его семьи — передаёт корреспондент ИА REGNUM

Dzo44.ru Николай Гирин

Большую часть 2020 года Гирин трудился главврачом Костромского противотуберкулезного диспансера. Всего как главврач и потом директор департамента он заработал 1 млн 89 тысяч рублей. Доход его супруги составил немногим меньше — 1 млн 85 тысяч рублей. Общий доход семьи главыдепздрава — 2 млн 174 тысячи рублей. Гирину принадлежит автомобиль марки «Ford Focus», на пятерых с супругой и тремя детьми у врача имеется квартира площадью 60,9 м2.

Доходы первого заместителя Гирина — Надежды Шелеповой за 2020 год были практически идентичны заработку начальника и равнялись 1 млн 118 тысяч рублей. Интересно, что в собственности уШелеповой, кроме автомобиля Great Wall универсал, есть грузовой вагон и автобус. Работница департамента живёт в служебной квартире площадью 82,6 м2 и арендует земельный участок для индивидуальной жилой застройки. Как и Николай Гирин, НадеждаАлександровна имеет трёх несовершеннолетних детей.

Прежний глава департамента здравоохранения Евгений Нечаев, сложивший полномочия в октябре 2020 года, зарабатывал чуть больше нынешнего руководителя. Его доходы согласно декларации за 2018 год составляли 2,1 млн рублей, за 2019 год — 1,2 млн рублей.