Прага, , 15:35 — REGNUM Сербия хотела бы стать честью Евросоюза, но даже если она выполнит все необходимые условия, ЕС никогда не примет ее в качестве полноценного члена сообщества. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 19 мая в интервью чешскому радио «Плюс».

По словам Вучича, его страна должна еще «многое сделать на пути к ЕС», например, усовершенствовать систему правосудия, но и после всего этого остается вопрос Косово и Метохии. «Сербия не признаёт независимость Косово, а 22 страны ЕС из 27 признают его независимость», — уточнил сербский лидер.

Вучич также отметил, что его страна приблизится стандартам и внешнеполитическим позициям Евросоюза, но при этом нужно понимать, что у Белграда есть собственные интересы, которые он должен защищать.

«Мы не можем выстрелить себе в ногу, если знаем, что Россия и Китай поддерживают нашу территориальную целостность. И зачем нам тогда выступать против этих стран?», — цитирует телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что президент Сербии 18 и 19 мая находится с официальным визитом в Чехии. 18 мая он встретился с президентом этой страны Милошем Земаном, а 19 мая — с премьер-министром Андреем Бабишем.