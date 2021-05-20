Иерусалим, , 03:46 — REGNUM Волна насилия, затопившая Израиль, имеет существенные отличия от всех предшествующих конфликтов и ставит перед правительством и гражданами этой страны нерешаемые на первый взгляд задачи. О том, что происходит в Израиле, рассказывает из Иерусалима обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Результаты ракетного обстрела, Южный Иерусалим Gov.il

Внешнее нападение, которому подвергся Израиль, было усилено антиизраильскими выступлениями арабов — граждан Израиля. Причем эти выступления быстро переросли в деструктивные действия, представляющие серьезную угрозу. В столкновениях на улицах израильских городов появились жертвы.

Развития событий в таком направлении в Израиле мало кто ожидал, ведь предполагалось, что радикальные группы не пользуются популярностью среди арабских граждан. Но вот теперь старые установки приходится срочно пересматривать. Читайте статью Авигдора Эскина «Погромная волна накрывает Израиль».