Нур-Султан, , 15:33 — REGNUM В Казахстане вакцинацию прошли более 90% полицейских и сотрудников уголовно-исправительной системы, сообщает 19 мая портал МВД республики Polisia.kz.

Вакцину получили и руководители министерства, в том числе глава МВД Ерлан Тургумбаев. Вакцинация личного состава правоохранительных органов проводится с 6 марта 2021 года.

«Учитывая специфику работы сотрудники органов внутренних дел также, как и медицинские работники, включены в приоритетную группу вакцинации от коронавируса», — сказал министр.

Отметим, по состоянию на 19 мая первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане получили 1,9 млн человек, оба компонента — 800 тыс. человек.