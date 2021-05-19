Таллин, , 15:32 — REGNUM С 2014 года Эстония развивает различные гуманитарные, образовательные и экономические проекты в Луганской области Украины, список которых представила пресс-служба правительства Эстонии.

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Так, уже семь лет Эстония со-финансирует деятельность в регионе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Представители управления рассказали премьер-министру Кае Каллас в ходе ее визита на украинскую часть Донбасса о положении местных жителей и показали, как проходит восстановление жилья в Станице Луганской, где в ходе военных действий пострадали 70% зданий.

Каллас также посетила район, где в прошлом году бушевали лесные пожары, и посадила в Станице Луганской дерево, которое символизирует участие Эстонии в ликвидации последствий природного бедствия. Поскольку в районе конфликта нельзя было использовать самолеты для работ по тушению пожара, нанесенный ими ущерб был особенно масштабным. Погибли десятки людей. Министерство внутренних дел и Спасательный департамент Эстонии собрали необходимое снаряжение, которое в качестве гуманитарной помощи будет отправлено луганским спасателям.

Помимо прочего Эстония профинансировала проект по строительству «последней мили» интернета в два села области, что позволяет снабжать интернетом несколько школ, библиотек и медицинских учреждений, дает учащимся возможность участвовать в учебной работе через интернет и упрощает жизнь почти 14 000 человек.

«Эстония продолжает поддерживать Украину в рамках сотрудничества в деле развития. Наши проекты помогают смягчать неравные возможности доступа к образованию в кризисном регионе. Мы поддерживаем модернизацию 16 школ и детских садов в Донецкой и Луганской области. Мы обеспечиваем интернетом два села в окрестностях города Золотое, помогаем пожилым людям, которых затронул вооруженный конфликт и поддерживаем местных спасателей», — описала Каллас помощь, которую Эстония оказывает пострадавшим от конфликта украинцам.