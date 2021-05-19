Флоренция, Италия, , 15:31 — REGNUM Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может перейти в другой итальянский клуб — «Кальяри». Об этом 19 мая сообщает Calciomercato.

По информации портала, Кокорин может стать частью сделки по вратарю Алессио Краньо. Также на голкипера претендует «Интер».

Отмечается, что «Кальяри» планирует выручить за Краньо около €20 млн. «Фиорентина» хочет включить Кокорин в сделку.

Напомним, зимой 2021 года Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака», подписав контракт на 3,5 года. Он принял участие всего в трёх матчах команды.