Брюссель, , 15:31 — REGNUM В апреле 2021 года продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе выросли в 3,6 раза, что связано с низкой базой 2020 года. Об этом говорится в отчёте Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

Всего в Евросоюзе в прошлом месяце было продано 1 039 810 новых авто. По сравнению с продажами 2019 года на авторынке ЕС было продано на 300 000 автомобилей меньше.

С начала 2021 года по апрель включительно в Евросоюзе было продано 4 120 443 машины, что на 23,1% больше, чем в аналогичный период 2020 года.

По данным АСЕА, наибольшее количество машин в апреле в Европейском союзе продали дилеры компаний: Volkswagen (120 626 ед.), Peugeot (70 361 ед.), Mercedes-Benz (61 809 ед.), Toyota (61 128 ед.) и BMW (60 623 ед.).

Напомним, по итогам апреля 2021 года авторынок России занял второе место в Европе по продажам новых машин.

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