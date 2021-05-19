Москва, , 15:27 — REGNUM На Черноморском побережье ещё с советских времён бытовая и ливневая канализации идут в одном русле. Эту систему очистных сооружений необходимо сделать современной. На это 19 мая на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию указал президент РФ Владимир Путин.

«Часто делали по-старинке, а делать надо по-современному, привлекать источники и организовывать по-современному», — подчеркнул глава государства.

Обращаясь к вице-премьеру Марату Хуснуллину, Путин добавил, что для решения этой задачи нужно активнее привлекать внебюджетные источники.

«В концессию можно отдавать такие объекты, не стесняться, и тогда отрасль будет нормально функционировать», — добавил российский лидер.