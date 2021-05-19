Таллин, , 15:26 — REGNUM Эстония активно работает со своими западными партнерами в международных организациях над тем, чтобы предпринять конкретные шаги в ответ на якобы агрессивные действия России на Донбассе. Как заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, посещая Станицу Луганскую на востоке Украины, «никто в сегодняшней Европе не должен жить в зоне военных действий или в оккупации. Мы все — партнеры и друзья Украина — должны положить этому конец».

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По сообщению пресс-службы кабинета министров Эстонии, Каллас ознакомилась с ситуацией в Луганской области, где она вместе с вице-премьером по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым посетила два контрольных пункта въезда-выезда — самый восточный в Станице Луганской и самый новый «Счастье», который является единственным контрольным пунктом для пересечения на автомобиле. Украинские военные дали премьер-министру обзор ситуации с боевыми действиями в настоящее время.

«Кремль должен знать цену дальнейшей эскалации, — сказала Каллас. — Безопасность Украины — это безопасность Европы. Я хочу вернуться сюда, когда оккупация завершится. В этот день мы сможем сказать: это Европа — единая и свободная».