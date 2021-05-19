Брянск, , 15:27 — REGNUM В причинении смерти по неосторожности признан виновным 33-летний житель Брянска. Он не уследил за своей пятилетней девочкой — девочка выпала из окна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Несчастный случай произошёл в декабре 2020 года. Отец, будучи в состоянии алкогольного опьянения оставил дочь в одной из комнат своей квартиры, а сам уснул в другой. Девочка забралась на подоконник, открыла его и выпала с высоты шестого этажа многоквартирного дома. Ребёнка спасти не удалось.

Суд приговорил мужчину к шести месяцам исправительных работ. Приговор ещё не вступил в законную силу.