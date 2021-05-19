Ярославль, 19 мая 2021, 15:24 — REGNUM В мэрии Ярославля объявили о начале закупок противогололедных материалов для уборки города следующий зимой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию департамента городского хозяйства, представленную депутатам муниципалитета Ярославля.

Зимняя уборка
Зимняя уборка
City-yaroslavl.ru

В ДГХ мэрии Ярославля обещают уже в мае провести аукцион по закупке 16 тысяч тонн песка, в июне запланирована закупка 8 тысяч тонн технической соли. В сентябре городские власти собираются приобрести 300 тонн твердых гранулированных противогололедных материалов и 10 тысяч кубических метров рассола.

По версии мэрии в весенне-летний период город убирает 70 единиц техники, включая 12 комбинированных дорожных машин и 15 тракторных щеток. Содержанием и уборкой автомобильных дорог в Ярославле занимается МБУ «Горзеленхозстрой», при этом 36 единиц техники муниципальное бюджетное учреждение арендует у муниципального же «Спецавтохозяйства».

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