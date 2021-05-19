Ярославль, , 15:24 — REGNUM В мэрии Ярославля объявили о начале закупок противогололедных материалов для уборки города следующий зимой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию департамента городского хозяйства, представленную депутатам муниципалитета Ярославля.

Зимняя уборка City-yaroslavl.ru

В ДГХ мэрии Ярославля обещают уже в мае провести аукцион по закупке 16 тысяч тонн песка, в июне запланирована закупка 8 тысяч тонн технической соли. В сентябре городские власти собираются приобрести 300 тонн твердых гранулированных противогололедных материалов и 10 тысяч кубических метров рассола.

По версии мэрии в весенне-летний период город убирает 70 единиц техники, включая 12 комбинированных дорожных машин и 15 тракторных щеток. Содержанием и уборкой автомобильных дорог в Ярославле занимается МБУ «Горзеленхозстрой», при этом 36 единиц техники муниципальное бюджетное учреждение арендует у муниципального же «Спецавтохозяйства».

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