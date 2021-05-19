Таллин, , 15:23 — REGNUM Глобальный дефицит сырья и задержки с поставками от субподрядчиков привели к нехватке строительных материалов и резкому росту цен на эту группу товаров в Эстонии. Об этом сообщил ERR со ссылкой на руководство строительных магазинов в стране.

По словам исполнительного директора Decora Эйке Тубли-Мюйр, рост цен связан также с началом строительного сезона. Самые большие проблемы ощущаются с нехваткой минеральной ваты и пенопласта, срок поставки которых от производителей в торговые точки Эстонии вырос с двух недель до двух месяцев. Существенные проблемы возникли и с доступностью строительных блоков.

Если в прошлые годы цены на материалы весной увеличивались на 3−4%, то в этом году некоторые товары подорожали почти наполовину. По словам Тубли-Мюйр, для стройматериалов общего назначения обычным сейчас является увеличение цены на 20−30%.

Директор по маркетингу торговой сети Bauhof Маарья-Лийз Тоомик подтвердила, что с таким давлением на цены сектор не сталкивался уже давно.