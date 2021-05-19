Манила, 19 мая 2021, 15:23 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте запретил всем своим министрам публично говорить о Южно-Китайском море, сообщает CNN Indonesia.
Глава государства подчеркнул, что только пресс-секретарь президента Гарри Роке может публично обсуждать проблему Южно-Китайского моря.
Ранее министр обороны и министр иностранных дел Филиппин привлекли внимание общественности, делая громкие заявления о ситуации в Южно-Китайском море. Глава МИД Филиппин даже выступил с нецензурной бранью, когда призвал Китай вывести сотни кораблей из спорных вод в Южно-Китайском море.