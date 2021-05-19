Манила, , 15:23 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте запретил всем своим министрам публично говорить о Южно-Китайском море, сообщает CNN Indonesia.

Родриго Дутерте «Это мой приказ кабинету министров, который не должен ни с кем обсуждать проблему Западно-Филиппинского моря. Если это необходимо обсудить, просто обсудите это в нашем кругу»

Глава государства подчеркнул, что только пресс-секретарь президента Гарри Роке может публично обсуждать проблему Южно-Китайского моря.

Ранее министр обороны и министр иностранных дел Филиппин привлекли внимание общественности, делая громкие заявления о ситуации в Южно-Китайском море. Глава МИД Филиппин даже выступил с нецензурной бранью, когда призвал Китай вывести сотни кораблей из спорных вод в Южно-Китайском море.