Москва, , 15:21 — REGNUM Сейчас при оценке количества невыездных за границу российских граждан следует принимать во внимание два фактора, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Во-первых, немалая доля должников при всем желании не сможет выехать на отдых за рубеж — денег нет. Это не просто «принципиальные неплательщики», это те, чьи доходы крайне невысоки, а долговая нагрузка запредельная.

И можно тысячу раз обсуждать, что «раз зарплата небольшая, значит не надо было набирать долгов для покупки квартиры, автомашины престижной марки, айфона — мы все равно не знаем, у кого и как складывалась ситуация.

Значительная часть граждан берут кредиты просто для того, чтобы выжить, а не для того, чтобы пустить пыль в глаза. И уж им точно не до поездок за границу.

Во-вторых, второй год подряд из-за пандемии бо́льшая часть границ все равно закрыта. Для российских граждан сейчас доступны Египет и еще некоторое количество менее популярных стран, куда туристический поток и так традиционно невелик.

Есть и зажиточные страны, открывшие границы для России. Но вот отдых там настолько дорог, что человеку с долгами точно не по карману.

Так что само по себе увеличение числа граждан РФ, для которых из-за долгов закрыли выезд за рубеж, мало о чём говорит.

Значительная часть из них все равно бы не поехала за границу. А те, кто хотел бы, все равно не смогут из-за пандемии коронавируса», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 7 миллионов жителей РФ не могут выехать за границу из-за долгов, писали СМИ ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

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