Уфа, , 15:26 — REGNUM Восемь лет лишения свободы получил водитель, которого признали виновным в гибели двух несовершеннолетних в Башкирии. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в ночное время в сентябре прошлого года подсудимый, который не имел водительского удостоверения, находился в нетрезвом состоянии и сел за руль автомашины ВАЗ-21 104. Во время движения он допустил наезд автотранспортного средства на лошадь и двух жеребят.

«В результате ДТП 17-летний пассажир (авто) от полученных травм погиб на месте происшествия, а его сверстница скончалась через несколько дней в больнице», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину фигурант уголовного дела признал частично.

В результате суд признал 21-летнего жителя Дуванского района виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме этого подсудимый лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами три года.

Сообщается, что виновник ДТП был взят под сражу в зале суда.