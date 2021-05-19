19 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Оксана Переможенко, , 18:16 — REGNUM Украинская электрик-фолк группа Go-A, которая в этом году представляет Украину на Евровидении, прошла в финал музыкального конкурса. Отметим, что украинская группа исполнила на песенном конкурсе песню «Шум». В ней, в частности, встречаются слова «Сію-вію, сію-вію конопелечки» («сею-вею коноплю» — О. П.).

Николай Пимоненко. Жатва на Украине. 1896

Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие не поняли, о чём пела украинская исполнительница, и задались вопросом, почему Украина вышла в финал конкурса.

«Нет. Спела она неважно в полуфинале, вернее, прокричала неважно. Я так понимаю, она шаманку играла в номере, были танцы с бубнами парней вокруг неё, только вот к чему, если это украинская песня и у неё другой смысл. Сам танец понравился. Странное видео на фоне выступающих было. Не поняла задумку номера я лично», — написала Елена Ч.

«Евровидение последние время отстой!» — добавил Дмитрий К.

«Видать, хуже уже некого было послать на Евровидения! Такое впечатление складывается, что они конкретно обкуренные!!!» — написал Михаил М.

«Очень замечательный «Танец нанайских шаманов» в исполнении украинской конопляной сеялки», — отметил Геннадий П.

«А мне понравилось — особенно про коноплю. А в общем не понял, про что песня», — добавил Олег К.

«Лучше украинской песни не было???» — спросил Анатолий Василич.

… В следующем году можно ехать с песней, прославляющая геев, и всё ок…» — добавил Владимир Р.

«Задавили Евровидение «интеллектом»! Не про чернобрывци же петь в Роттердаме! Конопля — она такая!!!» — написала Светлана У.

«Позор моей стране с такой культурой и выбором исполнителей», — отметила Мила Б.

Выступление Украины на «Евровидении-2021» Цитата из видео «Go_A — Shum — LIVE — Ukraine 🇺🇦 — First Semi-Final — Eurovision 2021» пользователя Eurovision Song Contest. youtube.com

«Сею конопэлэчки», какая милота. Мне что подумалось? Да, это вот оно, хлеборобство, работа на земле, село, сено, навоз и всё такое. Такой смысловой ряд у меня возник при просмотре клипа. Таки да, Украина должна двигать свой хутор (хуторянство) в европейские массы. Елки-палки, житница Европы, как-никак. Пусть это и пропагандирует. А не то, что там Зеленский о космосе, Марсе и кибернетических войсках… Земля — это наше всё. Впрочем, и ее скоро продадут. Ну, пусть тогда это будет реклама. Покупайте нашу «родючу» (плодородную — О. П.) землю, там конопельки хорошо растут. Короче, песня ни о чем. Оформление соответствующее. Публике нравится? Ну и хорошо!..» — пишет Тарас Т.

«Я вообще не понял, о чём она там пела», — пишет Alexander K.

«Скоро вся Украина присядет на коноплю. На медицинскую», — отметила Zinaida D.

«Напомнило детство, село, украинская свадьба», — добавила Ирина Е.

«Один вопрос: как?!» — не понимает Игорь П.

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Напомним, в финал музыкального конкурса, кроме Украины, прошли Россия, Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия.