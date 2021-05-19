Москва, , 15:22 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 спадает в Москве на протяжении четырёх дней, есть надежда, что эта тенденция продолжится. Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила 19 мая в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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«Вижу, что в последние четыре дня в Москве начался спад [заражения коронавирусом], надеемся, что это будет продолжаться», — сказала Вуйнович и добавила, что следует смотреть вперёд с оптимизмом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки 18 мая выявили 2096 новых случаев коронавирусной инфекции, за 17 мая — 2430 случаев, за 16 мая — 3573 случая. Вылечились от COVID-19 за минувшие сутки 2663 пациента.