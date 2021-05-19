Нур-Султан, , 15:15 — REGNUM Снизить пенсионный возраст для работников, занятых в опасных и вредных условиях труда, предложил депутат Мажилиса (парламента) Казахстана Ерлан Смайлов, сообщает агентство «Казинформ».

Смайлов зачитал депутатский запрос на пленарном заседании парламента. По его словам, логика государственной политики в этой сфере определяется экономией бюджета, но не интересами граждан.

Депутат отметил, что ранний выход на пенсию имеет рациональное объяснение и несет выгоды для социально-экономической сферы. В частности, повышение пенсионного возраста ведет к росту инвалидизации взрослого населения и к затратам на медицинское и социальное обеспечение.

Кроме того, возрастные работники часто занимаю рабочие места, которые могли бы занять молодые работники. Это приводит к росту безработицы среди молодежи.

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