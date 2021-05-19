Санкт-Петербург, 19 мая, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Петербурге будут усилены меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в автобусах, троллейбусах, трамваях и в метрополитене, а также на объектах транспортной инфраструктуры. Пассажирам, не соблюдающим меры безопасности, может быть отказано в поездке. Об этом 19 мая сообщил на своей странице в соцсети курирующий транспортную сферу Петербурга вице-губернатор Максим Соколов. Он дал соответствующее поручение руководителям транспортных предприятий города.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в автобусе в Санкт-Петербурге

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"Пассажирам без средств индивидуальной защиты могут отказать в перевозке. Не пренебрегайте своим здоровьем и проявите заботу об окружающих. Сделаем все зависящее от нас, чтобы справиться с новым вызовом — погасить негативную динамику на начальной стадии. Давайте друг друга беречь!», — заявил Максим Соколов.

Напомним, до конца мая в Петербурге действует требование соблюдения безопасной дистанции и обязательного ношения масок пассажирами общественного транспорта и железнодорожного транспорта, а также на вокзалах и в аэропорту. В связи с ростом заболеваемости ковидом это требование, скорее всего, будет продлено. Требование носить перчатки было отменено.

Чиновник Смольного отметил, что Петербург получил право принять матчи Евро-2020 благодаря петербуржцам, сумевшим перенести вынужденные ограничения локдауна и соблюдавшим рекомендации Роспотребнадзора. «Все мы ждем очередного этапа снятия ограничений, но пока число заболевших растет», — напомнил Соколов.

Петербург в июне-июле 2021 года примет семь матчей Чемпионата Европы по футболу.