Берлин, , 15:14 — REGNUM Бундестаг отказался устанавливать в Берлине памятник гражданам Украины, погибшим в годы Второй мировой войны. Об этом 19 мая заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, сообщает Domradio.

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«Мы, украинцы, очень разочарованы тем, что Бундестаг отклонил нашу просьбу о создании в Берлине мемориала в память об украинских жертвах нацистов, хотя в тоже время было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны», — отметил дипломат.

Напомним, ранее Мельник напоминал, что в ходе Великой Отечественной войны погибли 8 мн граждан Украины. По его словам, отсутствие в Берлине памятника украинским жертвам нацистов свидетельствует об очевидных «пробелах» в германской культуре памяти, что должно быть «срочно и честно проработано». Поэтому Украина требует от немецкого парламента «справедливого решения о создании собственного мемориала на видном месте в федеральной столице, чтобы воздать должное миллионам украинских жертв нацистов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не должна отдавать и делить с другими странами — будь то Россия, Белоруссия или европейские государства, вклад, который она внесла в победу над фашизмом в Великой Отечественной войне.

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