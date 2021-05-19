Дирборн, США, , 15:15 — REGNUM В ходе своего выступления в центре автопроизводителя Ford в городе Дирборне (штат Мичиган) президент США Джо Байден пошутил, что его впервые избрали в американский сенат 180 лет назад. Его выступление 19 мая транслировали американские телеканалы.

«Кое-что хочу сказать прямо: я стою здесь, потому что примерно 180 лет назад меня впервые избрали в сенат — меня избрали члены профсоюза работников автомобильной промышленности», — сказал он.

При этом собравшаяся аудитория встретила шутку американского президента сдержанным смехом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в конгрессе проголосовать против создания комиссии по выяснению обстоятельств погрома в здании Капитолия, который произошел 6 января 2021 года.