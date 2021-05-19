Берлин, , 15:10 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что у Берлина есть трехступенчатый план урегулирования конфликта Израиля и Палестины.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»

По его словам, план предусматривает немедленное прекращение террористических ракетных обстрелов со стороны ХАМАС.

«Во-вторых, немедленное соглашение о прекращении огня. В-третьих, шаги к долгожданному обсуждению комплексных причин этого противостояния», — цитирует его РИА Новости.

На этом пути, считает он, будет невозможно избежать прямых переговоров между израильтянами и палестинцами.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержку Израилю в обострении арабо-израильского конфликта.

Читайте также: Меркель высказалась по поводу обострения конфликта Израиля и Палестины