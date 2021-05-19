Посёлок Дальний, Иркутская область, 19 мая, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В посёлке Дальнем Нижнеилимского района Иркутской области число горящих домов увеличилось с 17 до 24. Уточненные данные обнародовало ГУ МЧС РФ по регионам. Известно, что пламенем объяты 11 жилых и 13 нежилых строений. Пострадавших нет.

Николай Дмитриев-Оренбургский. Пожар в деревне

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Ситуация осложняется тем, что к данному населённому пункту нельзя проехать ни по земле, ни по воде. Сильный ветер разнёс пламя по всему посёлку.

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На помощь к терпящим бедствие людям направлен самолёт БЕ-200ЧС Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России. Он будет тушить пожар с воздуха. Также к месту ЧС следуют два вертолёта: Ми-8 МЧС России с 10 спасателями специализированной пожарно-спасательной части и необходимой техникой для тушения и Ми-8 авиалесоохраны с 10 пожарными-десантниками.

Главное управление МЧС России по Иркутской области и 10-й пожарно-спасательный отряд приведены в режим чрезвычайной ситуации. Для принятия оперативных решений развёрнут штаб.

В настоящее время тушение осуществляется силами добровольных пожарных, техникой администрации муниципального образования и местных жителей. Погибших и пострадавших нет. 15 жителей размещены в здании местной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник в границах населенного пункта со стороны нежилых и неэксплуатируемых строений. Причину и обстоятельства предстоит выяснить специалистам МЧС России.

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Цитата live_corr.