Киев, , 15:13 — REGNUM Власти Израиля и Палестины согласились предоставить «зелёный коридор» гражданам Украины, которые находятся в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19 мая во время заседания правительства Украины.

По его словам, граждан Украины будут вывозить через территорию Египта.

«Мы уже договорились с властью Израиля и Палестинской автономии о «зелёном коридоре» для эвакуации, уже отработали организационные вопросы с властью Египта», — отметил Кулеба.

Министр добавил, что было принято решение организовать авиарейс за счёт средств резервного фонда бюджета Украины. Эвакуация состоится в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что рассматривает вариант покупки системы противовоздушной обороны по принципу израильской системы «Железный купол».

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