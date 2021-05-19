Архангельск, 19 мая 2021, 15:09 — REGNUM На Аллее Героев в поселке Катунино Приморского района спустя год после проведенных работ по благоустройству начал проваливаться асфальт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.
Общественники выявили провал асфальтобетонного покрытия около одного из канализационных колодцев. По мнению экспертов ОНФ, такие провалы со временем будут появляться и у других колодцев, поскольку проблема герметичности и надежности системы канализации поселка до выполнения ее благоустройства решена не была.
В прошлом году при благоустройстве территории подрядчик выполнил капитальный ремонт поселковой канализации длиной 444 м методом «инситуформ», что, по мнению экспертов Народного фронта, было ошибочным проектным решением.
«Применяться указанный метод может только при высокой плотности застройки в районе ремонта сетей или высокой пропускной способности автомагистрали, под которой располагаются такие сети. Кроме того, выбранный способ отличается высокой стоимостью — более 26 тыс. руб. за один метр отремонтированной трубы», — уточнили в ОНФ.
Мнение активистов ОНФ чиновники не учли.
Напомним, в апреле 2020 г. подрядная организация приступила к работам по благоустройству общественной территории «Аллея Героев», стоимость контракта составляла почти 29 млн рублей.