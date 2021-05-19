Варшава, , 15:09 — REGNUM Объем экспорта товаров из Польши в Германию по итогам апреля текущего года достиг 7,15 миллиарда евро. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления Польши, опубликованные на странице ведомства в соцсети Facebook.

«По сравнению с данными апреля прошлого года, размер польского экспорта в Германию увеличился на 22%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший рост польского экспорта в Германию наблюдается в сфере продажи автомобилей и оборудования, в том числе электроники. По данным направлениям в текущем апреле бы зафиксирован рост на 210% по сравнению с апрелем 2020 года.

«На сектор машин и оборудования приходится почти 30% продаж из Польши в Германию. Также значительно увеличился экспорт текстиля, строительных материалов и автомобильного сектора», — написано в публикации Центрального статистического управления Польши.