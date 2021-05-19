Белград, , 15:09 — REGNUM Парламент Сербии на заседании 8 июня рассмотрит вопрос внесения изменений в конституцию страны. Об этом 19 мая сообщил спикер парламента Ивица Дачич.

Дачич уточнил, что потом парламентскому комитету по вопросам конституции предстоит утвердить проект дополнений, который потом должны одобрить депутаты. Затем проект будет вынесен на референдум.

Дачич напомнил, что Сербия обязана внести изменения в определенные положения конституции, касающееся правосудной системы, так как обязалась сделать это в начале процесса присоединения к Евросоюзу. По его словам, конституция должна обеспечить гражданам максимальную защиту и равенство перед законом.

«Я повторю, что предметом нашего внимания являются те положения конституции, которые касаются правосудия, вернее, процедуры выбора носителей правосудных функций. О других изменениях речь не идет», — процитировал телеканал РТС слова Дачича.

Напомним, что сербская общественность опасается, что в ходе процесса внесения дополнений в конституцию, из ее преамбулы может быть вычеркнуто положение о том, что Косово и Метохия являются неотъемлемой частью Сербии.