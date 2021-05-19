Москва, , 15:07 — REGNUM Решение США не вводить новые санкции против Nord Stream 2 AG и его главы нельзя назвать неожиданным, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

«Последние несколько месяцев правительство США находилось в тупике: постоянно высказывались мнения, что необходимо как можно скорее остановить строительство газопровода новыми санкциями, но новые санкции всё не вводились.

Это было связано с невозможностью найти новые эффективные меры, которые могли бы остановить проект, но при этом не испортить отношения с Германией.

Вероятно, оптимальное решение так и не было найдено, и США пришлось отказаться от новых существенных ограничений.

Санкции на российские суда, скорее всего, будут иметь незначительно влияние на ход строительства, так как российские суда намного меньше зависят от отношений с США, чем западные аналоги», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация США отложит введение санкций против компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток — 2» и её руководителя Матиаса Варнига.

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