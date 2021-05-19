Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM В Морском порту Санкт-Петербурга во время переноса крана с одного причала на другой погиб рабочий. Опорная балка упала на крышу крана, где в этот момент находился молодой мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 19 мая в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем смерть человека. Как установило следствие, днем 12 мая на портальном кране «Кондор», на причале №5 АО «Морской порт Санкт-Петербурга», в ходе выполнения сотрудниками ООО «ПодъемТрансМаш» работ по перемещению портального крана с причала №6 на причал №40, не было обеспечено соблюдение правил безопасности. В результате чего произошло падение опорной балки на крышу машинного отделения крана, где находился 20-летний электрогазосварщик ремонтно-монтажной группы. Молодой рабочий получил тяжелые травмы головы, от чего скончался на месте происшествия.

«В настоящее время, по уголовному делу произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъята интересующая документация, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы», — подытожили в ведомстве.