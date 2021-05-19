Еманжелинск, Челябинская область, , 15:05 — REGNUM Челябинский облсуд огласил приговор 54-летнему жителю Еманжелинска, обвиняемому в убийстве женщины, совершённом в 2009 году. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Преступление двое граждан совершили в 2009 году. Они, будучи пьяными, напали на знакомую женщину и до смерти забили, в том числе молотком. Затем тело было спрятано в погребе. Останки женщины нашли там лишь в 2019 году.

Один из нападавших скончался в 2011 году. Также оказалось, что в 2009-м перед преступлением потерпевшая и другой напавший были осуждены за кражу к условным срокам наказания. Представший перед судом граждан не признал вины в убийстве. Тем не менее его приговорили к 16 годам в колонии особого режима.