Таганрог, Ростовская область, , 15:02 — REGNUM Новым управляющим директором Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева назначен Павел Павлов. Соответствующая информация размещена на сайте предприятия.

«Павел Павлов — профессиональный экономист и управленец. Имеет опыт работы на производстве, в научной сфере. Его профессиональная деятельность длительное время была связана с ТАНТК. На предприятии он прошел путь от начальника договорного бюро планово-экономического отдела до заместителя директора производства», — уточняется в сообщении.

Предшествующее место работы Павлова — Институт управления в экономических, экологических и социальных системах Южного федерального университета.

ИА REGNUM сообщало, что менее года в должности управляющего директора авиапредприятия проработал бывший заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов. Однако он продолжит работать в «контуре группы ОАК». Пост заместителя губернатора Ростовской области Тихонов покинул 11 июля 2019 года. Затем спустя год возглавил Таганрогский авиазавод.