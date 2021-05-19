Берлин, , 15:03 — REGNUM Родстер Mercedes-AMG SL 2022 модельного года будет иметь совершенно новый легкий кузов. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Для модели автопроизводитель использовал комбинацию алюминиевых, стальных, магниевых и волокнистых композитным материалов. Это позволило добиться максимальной жёсткости кузова и небольшого веса машины.

Жесткость на кручение кузова будет на 18% больше, чем у предшествующей версии, а поперечная жесткость увеличена на 50%. В компании обещают «исключительный комфорт и безопасность» для водителя и пассажиров.

В Mercedes-AMG SL нового поколения за задними креслами будет предусмотрена система защиты от опрокидывания. Автомобиль будет собираться на автопредприятии в немецком городе Бремен.

Обновленная модель родстера будет представлена в конце 2021 года.

Ранее компания Mercedes представила рестайлинговый флагманский седан Mercedes-Maybach S680 S-Class с мотором V12. Авто получило ту же двухцветную окраску, что и модель с силовым агрегатом V8, дебют которой прошёл в ноябре прошлого года.

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