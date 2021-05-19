Москва, 20 мая, 2021, 02:11 — ИА Регнум. Очередной погодный рекорд установлен в Москве 17 мая: жара была 29,2 градусов. Предыдущий максимум был зафиксирован в 1958 году и был на два (!) градуса меньше. Впрочем, это рекорд прошлого века, справедливости ради надо отметить, что самый жаркий день 17 мая случился в 1897 году, когда был 31 градус. Как Москва пережила этот день, показал фотокорреспондент ИА REGNUMЯрослав Чингаев.

Ярослав Чингаев @ ИА REGNUM

Ярослав Чингаев @ ИА REGNUM

Жара летняя, а антураж весенний. Город пестрит тюльпанами и цветущими деревьями, а жители, у которых есть возможность выбраться на природу (будь то хотя бы городской парк), от такого удовольствия не отказываются.

Ярослав Чингаев @ ИА REGNUM

Ярослав Чингаев @ ИА REGNUM

Смотрите фоторепортаж Ярослава Чингаева «Жара в Москве, которую так долго ждали».