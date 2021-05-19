Сеул, , 15:01 — REGNUM Южнокорейская поп-группа BTS выпустила тизер будущего клипа на песню Butter. Ролик попал в тренды русскоязычного YouTube 19 мая.

Менее чем за сутки 23-секундное видео посмотрели более 26 млн человек. Премьера полноценного клипа состоится 21 мая 2021 года.

Ранее НВО МАХ анонсировал выход специального выпуска сериала «Друзья». Одним из приглашённых артистов эпизода стал южнокорейский коллектив BTS.

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