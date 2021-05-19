Липецк, , 15:00 — REGNUM В Липецке в ночь с 18 на 19 мая прошла сильная гроза с порывами ветра до 15 м/с, выпало 2,9 миллиметров осадков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

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Спасателям поступило 16 сообщений о падении и угрозе падения деревьев. В переулке Брянском, на улице Космонавтов, Циолковского, Железнякова и Невского упали деревья. Из-за них пострадало четыре автомобиля. В районах ЛТЗ, Матырский, НЛМК и нескольких дворах в центре города липчане сообщили об угрозе падения деревьев. Информацию по всем случаям передали профильным службам.

Липчан призвали ответственно относиться к экстренным сообщениям от спасателей, соблюдать правила предосторожности и не парковать автомобили в местах, где существует риск падения деревьев, кровельных материалов или рекламных щитов.