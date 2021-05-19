19 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Цинь Шихуан, , 18:07 — REGNUM В ответ на сообщения СМИ о том, что сотни рабочих из Индии были наняты в Соединенные Штаты для строительства большого индуистского храма и были вынуждены работать сверхурочно с низкой оплатой труда без выходных, пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил 19 мая, что Китай обратил внимание на соответствующие факты.

Василий Верещагин. Бхил. 1874

Индийские рабочие вынуждены работать более 87 часов в неделю и зарабатывать всего $1,2 в час, что намного ниже минимальной заработной платы, требуемой законодательством Соединенных Штатов. Этот случай не является частным случаем в США, а всего лишь еще одним примером нарушения трудовых прав в этой стране.

На данный момент Соединенные Штаты ратифицировали только 14 международных трудовых конвенций. И лишь две из восьми основных конвенций МОТ были ратифицированы этой страной. Будучи самой развитой страной мира, Соединенные Штаты ратифицировали наименьшее количество конвенций.

«Мы глубоко обеспокоены нарушением трудовых прав в Соединенных Штатах, особенно серьезным явлением принудительного труда, и мы настоятельно призываем правительство США принять эффективные меры для защиты законных прав и интересов работников и добросовестно выполнять ратифицированные международные нормы труда», — сказал Чжао.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo обсудили данный вопрос в контексте бесконечных обвинений со стороны США в адрес «принудительного труда» в Синьцзяне и выплеснули свое недовольство под соответствующей публикацией на страничке агентства Синьхуа.

«То, за что Соединенные Штаты осуждают других, они делают сами! Воистину вор кричит «держи вора» !». А не надо его «держать», он в США», — отметил Дуту Хунтуту.

Китайцы (сс) MarkoLovric

«То ли дело китайские компании, никогда никого сверхурочно работать не заставляют…» — иронично высказался один из комментаторов, намекая на жесткие переработки, которые особенно распространены в IT-секторе страны.

«1,2 доллара США в час… Теоретически, при восьмичасовом рабочем дне, 30 дней в месяц, без отдыха… всего выходит 1728 юаней, что на треть ниже минимальной заработной платы в наших городах третьего и четвертого уровней. Действительно несчастные люди. Рабочая среда и санитарные условия в Индии заставили их жить жалкой жизнью», — возразил Макино.

«Китайский народ обеспокоен жестоким принудительным трудом в США!» — воскликнул «Блуждающая лейка».

«Необходимо срочно защитить права человека в США», — заметил «Мяу-мяу».

Индийцы (сс) Rhiannon

»Соединенные Штаты насчитывают в общей сложности 245 лет истории. Рабство было отменено в 1865 году. Соединенные Штаты были дикой рабовладельческой страной 156 лет назад. Почему они внезапно превратились в маяк для всего человечества? Маяк, который не может ничего осветить? Самая бессмысленная ложь на земле, убийства и грабежи целый век распространяет этот маяк, охватив этим почти весь мир. Я считаю, что они являются вершиной расовой дискриминации», — возмутился «Пухляш».

"Соединенным Штатам очень тяжело. Им приходится приписывать другим отвратительные поступки, которые они совершили сами, вместо того чтобы изживать проблемы у себя», — заметил Frank1115ppl.