Цинь Шихуан, 19 мая 2021, 18:07 — REGNUM В ответ на сообщения СМИ о том, что сотни рабочих из Индии были наняты в Соединенные Штаты для строительства большого индуистского храма и были вынуждены работать сверхурочно с низкой оплатой труда без выходных, пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил 19 мая, что Китай обратил внимание на соответствующие факты.
Индийские рабочие вынуждены работать более 87 часов в неделю и зарабатывать всего $1,2 в час, что намного ниже минимальной заработной платы, требуемой законодательством Соединенных Штатов. Этот случай не является частным случаем в США, а всего лишь еще одним примером нарушения трудовых прав в этой стране.
На данный момент Соединенные Штаты ратифицировали только 14 международных трудовых конвенций. И лишь две из восьми основных конвенций МОТ были ратифицированы этой страной. Будучи самой развитой страной мира, Соединенные Штаты ратифицировали наименьшее количество конвенций.
Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo обсудили данный вопрос в контексте бесконечных обвинений со стороны США в адрес «принудительного труда» в Синьцзяне и выплеснули свое недовольство под соответствующей публикацией на страничке агентства Синьхуа.
«То, за что Соединенные Штаты осуждают других, они делают сами! Воистину вор кричит «держи вора» !». А не надо его «держать», он в США», — отметил Дуту Хунтуту.
«То ли дело китайские компании, никогда никого сверхурочно работать не заставляют…» — иронично высказался один из комментаторов, намекая на жесткие переработки, которые особенно распространены в IT-секторе страны.
«1,2 доллара США в час… Теоретически, при восьмичасовом рабочем дне, 30 дней в месяц, без отдыха… всего выходит 1728 юаней, что на треть ниже минимальной заработной платы в наших городах третьего и четвертого уровней. Действительно несчастные люди. Рабочая среда и санитарные условия в Индии заставили их жить жалкой жизнью», — возразил Макино.
«Китайский народ обеспокоен жестоким принудительным трудом в США!» — воскликнул «Блуждающая лейка».
«Необходимо срочно защитить права человека в США», — заметил «Мяу-мяу».
»Соединенные Штаты насчитывают в общей сложности 245 лет истории. Рабство было отменено в 1865 году. Соединенные Штаты были дикой рабовладельческой страной 156 лет назад. Почему они внезапно превратились в маяк для всего человечества? Маяк, который не может ничего осветить? Самая бессмысленная ложь на земле, убийства и грабежи целый век распространяет этот маяк, охватив этим почти весь мир. Я считаю, что они являются вершиной расовой дискриминации», — возмутился «Пухляш».
"Соединенным Штатам очень тяжело. Им приходится приписывать другим отвратительные поступки, которые они совершили сами, вместо того чтобы изживать проблемы у себя», — заметил Frank1115ppl.