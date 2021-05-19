Ньон, Швейцария, , 14:55 — REGNUM Газпром будет спонсором двух чемпионатов Европы по футболу. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сообщается, что Газпром и УЕФА подписали новое партнёрское соглашение, которое рассчитано до 2024 года.

Российская госкорпорация получит партнёрские права на Евро-2020 и Евро-2024, европейский отборочный турнир к ЧЕ-2024, а также финальные стадии Лиги наций 2021 и 2023 годов.

Помимо этого, Газпром получит спонсорские права на Суперкубок УЕФА, финальную стадию Юношеской лиги УЕФА 2021−2024 годов и финальную стадию Лиги чемпионов по футзалу.

Напомним, Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 европейских городах. Семь матчей примет Санкт-Петербург — шесть игр группового этапа и один четвертьфинал.