Москва, , 15:00 — REGNUM В нынешнем году за десять дней трансляция «Бессмертного полка онлайн» набрала 6 млн просмотров. Об этом 19 мая рассказала на пресс-конференции сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

«На сегодняшний день на сайте 2021.polkrf.ru и в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» трансляцию посмотрели уже 6 млн раз», — сказала она.

Также Цунаева добавила, что запись данной трансляции будет находиться в общем доступе до 31 мая и уточнила, что «у каждого будет возможность найти своего героя в онлайн-строю».

Отметим, трансляция «Бессмертного полка онлайн» шла во всех регионах России в День Победы, 9 мая, и начиналась в 15:00 по местному времени. При этом в каждом регионе была организована отдельная трансляция. В нынешнем году на участие в акции было подано около 5 млн заявок.