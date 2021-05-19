Калуга, , 14:57 — REGNUM В Калуге 35-летний местный житель обвиняется в убийстве коллеги и покушении на кражу в особо крупном размере, сообщили 19 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, обвиняемый узнал, что его 49-летний подчиненный копит деньги на покупку квартиры, и, предположив, что сбережения хранятся у него дома, решил убить коллегу и завладеть деньгами. 3 мая 2020 года злоумышленник под надуманным предлогом предложил потерпевшему встретиться в лесном массиве в районе села Ильинское Перемышльского района Калужской области, где обвиняемый выстрелил потерпевшему в спину, обыскал одежду, завладел ключами от квартиры и деньгами около 5 тысяч рублей. В тот же день вечером обвиняемый проник в квартиру, где проживал убитый, обнаружил 60 тысяч рублей и украл их. Похитить деньги, предназначенные для покупки жилья, злоумышленник не смог, так как деньги хранились на счёте в банке. 6 мая на месте убийства волонтёрами были обнаружены автомобиль и прикопанное тело застреленного мужчины.

По уголовному делу были проведены многочисленные осмотры, обыски, в том числе по месту жительства обвиняемого, допросы свидетелей, изъяты вещественные доказательства, проведены судебные экспертизы. Обвиняемый выдвинул свою версию событий, которая была опровергнута следствием. По существу обвинения мужчина давать показания отказался, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом присяжных.

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