Сеул, , 14:56 — REGNUM На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус был выявлен у южнокорейского сотрудника, работающего на базе США в районе Ёнсангу города Сеула.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 866.

В настоящее время на базах США проводится вакцинация детей военнослужащих в возрасте 12−17 лет препаратом Pfizer.

Отметим, что вакцинация сотрудников американский баз в Южной Корее началась в конце 2020 года. В настоящее время уровень вакцинации составил 76%.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 654 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 133 471.

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