Сухум, , 14:58 — REGNUM В Сухуме неизвестные убили племянника первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы Кемала Ардзинбу. Об этом 19 мая сообщил глава министр внутренних дел республики Дмитрий Дбар «Эху Кавказа» (СМИ — иностранный агент).

Глава МВД рассказал журналистам, что в Кемала Ардзинбу стреляли вечером 18 мая. Предположительно, преступление совершили три человека. Их личности устанавливаются.

«Три пулевых ранения было ему нанесено. Насколько нам известно: в пах, в предплечье и в руку. При доставлении в больницу он скончался», — сообщил Дбар.

Он отметил, что в Сухуме объявлен план «Перехват», в столицу стягивают дополнительные силы. На месте преступления работают следователи.