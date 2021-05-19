Москва, , 14:51 — REGNUM Для подавляющего большинства жителей России, которые сейчас попали под ограничения ФССП из накопленных долгов, невозможность съездить за границу — не самая большая неприятность, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.

«В конце концов в России более 80% граждан вообще не имеют загранпаспортов и никогда за рубеж не выезжали.

А в свете нынешней эпидемиологической обстановки по коронавирусу в мире, закрытия очень многих популярных у российских граждан направлений и снижения курса рубля к основным валютам в течение 2020 года, количество выезжающих за рубеж и так было бы невысоким.

Тем более, что резко возросшее число невыездных, имеющих просроченные задолженности, обусловлено не ухудшением платежной дисциплины, а ростом безработицы, убытками малого и среднего бизнеса и снижением реальных располагаемых доходов населения.

Так что большинству из людей, имеющих накопленные долги, элементарно не на что ехать за рубеж», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Федеральной службы судебных приставов, порядка 7 миллионов граждан России не могут выехать за границу из-за долгов.

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