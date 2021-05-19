Брюссель, , 14:51 — REGNUM Лидеры стран Западных Балкан охарактеризовали различные «нон-пейпер-документы», посвящённые статусу Косово и Метохии, которые в последнее появились в прессе, как «вещь, которая может нарушить с большим трудом достигнутую региональную стабильность». Об этом заявила 18 мая в Брюсселе премьер-министр Сербии Ана Брнабич, которая от имени своей страны участвовала во встрече балканских лидеров в столице ЕС.

Брнабич отметила, что главной темой переговоров была реализация совместных проектов, которые принесли бы реальную пользу гражданам стран региона.

«Может быть там было чуть больше политики, чем необходимо, но все участники старались подчеркнуть то, что для региона важно получить четкий сигнал о предстоящем расширении Евросоюза», — цитирует портал b92 слова Брнабич.

По словам премьер-министра Сербии, руководство Евросоюза посоветовало лидерам региона усиливать контакты с государствами-членами ЕС и информировать их руководство о происходящем в странах Западных Балкан и об их конкретных достижениях.

Напомним, что ранее в региональной прессе появилось несколько «нон-пейпер-документов» с вариантами урегулирования косовского вопроса. Все они, кроме последнего, подразумевают признание Белградом независимости сепаратистского Косово. Последний документ, о котором сообщило немецкое издание ZUERST, предлагает урегулировать вопрос в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН, не нарушая территориальную целостность Сербии.