Байкальск, Иркутская область, 19 мая, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Состояние объектов накопленного экологического вреда на промплощадке бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината оценила сегодня, 19 мая, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова в рамках рабочего визита в Иркутскую область.

Пресс-служба правительства Иркутской области До 1 октября на локальных сооружениях в Байкальске планируют очистить 70 тысяч кубометров надшламовых вод

Вместе с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым они осмотрели Бабхинский полигон промышленных отходов, резервуары с черным щелоком, карты-накопители шлам-лигнина, места размещения золошлаковых отходов. Также они оценили состояние ТЭЦ города Байкальска, которая находится на территории промплощадки БЦБК, ознакомились с локальными сооружениями по очистке надшламовых вод.

Напомним, что в прошлом году были проведены превентивные мероприятия по снижению уровня надшламовых вод в картах-накопителях. В этом году эта работа будет продолжена. К 1 июня локальные очистные сооружения будут готовы очищать и понижать уровень надшламовых вод. Очищенная до нормативов вода будет отправлена на городские канализационные сооружения, концентрат переработают на специализированных предприятиях.

В сутки оборудование локальных очистных позволит перегонять до 600 кубических метров загрязненной воды. Таким образом, уровень содержимого карт будет снижен почти на половину.

«Это оборудование позволит очистить надшламовые воды и не допустить их перелива. Сейчас оно монтируется. Компании-подрядчику нужно ускорить работу. После того, как технологическая цепочка будет собрана, сотрудники Росприроднадзора проверят ее на соответствие заявленной схеме. Сейчас основная задача — запустить очистные.

Вопрос нужно решать быстро, невзирая на бюрократические препоны. Планируется переработка 70 тыс. кубометров надшламовых вод. Это, безусловно, даст положительный эффект. Схема будет использоваться при нештатных ситуациях, например, в паводкоопасный период. Все работы по рекультивации самих карт должны проводиться после того, как проект пройдет экологическую экспертизу», — отметила Светлана Радионова.

Она также подчеркнула, что работа очистных должна быть полностью прозрачной, и высказала готовность выставить на объекте постоянный пост Росприроднадзора.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что, согласно прогнозам Росгидромета, в регионе возможны обильные осадки, а это угроза переполнения карт-накопителей БЦБК.

«До 1 октября необходимо очистить 70 тыс. кубометров надшламовых вод. Мы заинтересованы в том, чтобы и надзорные органы, и общественность были включены в такую позитивную повестку», — сказал Игорь Кобзев.

Для запуска локальных очистных необходимо дополнительное финансирование. Глава региона уже обратился по этому вопросу к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

В рамках рабочей поездки в Слюдянский район Светлана Радионова также отметила, что брошенное предприятие — БЦБК — это тот самый накопленный ущерб, о котором президент России Владимир Путин сказал в послании Федеральному собранию.

«Мы разбираемся с такими брошенными производствами. Ждем полной рекультивации. Все объекты, расположенные на Байкальской природной территории, изучаем с особым вниманием. Если планируется какое-либо строительство, проект проходит экологическую экспертизу.

Мы не должны сдерживать развитие территории, но при этом экологические требования нужно четко соблюдать. Байкал — мировая жемчужина. Поэтому вопросы экологии здесь в приоритете», — подчеркнула глава Росприроднадзора.

Губернатор Игорь Кобзев напомнил, что, согласно поручению главы государства, процесс ликвидации отходов БЦБК должен быть завершен до 2024 года.

«Госкорпорация Росатом включилась в этот процесс. Параллельно нужно заниматься развитием города Байкальска. Важно обеспечить жителей города теплом и бесперебойным горячим водоснабжением. Для этого требуется решить вопрос с ТЭЦ. В качестве топлива пока рассматриваем древесные пеллеты», — сообщил глава Приангарья.

Директор направления по реализации государственных отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации Росатом Андрей Лебедев, отметил, что в соответствии с поручением Правительства РФ, Росатом в конце прошлого года приступил к работам на Солзанском полигоне и территории, занятой очистными сооружениями бывшего БЦБК. На сегодняшний день завершены полевые работы по изысканиям и заканчиваются камеральные работы.

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В декабре 2020 года государственный заказчик провел открытый отбор заявок технологических решений, с учетом ранее собранных. Все поступившие заявки проанализированы Иркутским филиалом Сибирского отделения Российской академии наук.

В феврале 2021 года Иркутским филиалом Сибирского отделения Российской академии наук и Общероссийским народным фронтом был организован круглый стол с участием ученых, экспертов и общественных деятелей, где были определены основные технологические подходы по рекультивации.

С учетом сложности и уникальности объекта конкретные технологические решения, которые будут применены при проектировании, будут выбираться Научным советом по глобальным экологическим проблемам РАН и Росприроднадзором.

«Объект находится вблизи Байкала и с этим связано большое количество ограничений. В срок до 2024 года включительно мы должны завершить рекультивацию», — сказал Андрей Лебедев.

Общий приблизительный объем отходов, подлежащий ликвидации, — 5,67 млн м3. Цель — экологическое оздоровление озера Байкал за счет сокращения территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению.

Наибольшую опасность для экологии озера представляют карты-накопители отходов, заполненные шлам-лигнином, золошлаками, коммунальными отходами, а также очистные сооружения промышленных стоков.

В настоящее время идет формирование оптимальных вариантов и лучших технологических решений по утилизации, обезвреживанию отходов. В 2021 году будет разработана проектная документация рекультивации площадки БЦБК, которая пройдет процедуру общественных обсуждений и все предусмотренные законодательством экологические экспертизы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Кобзев совместно с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой, которая находится в регионе с рабочим визитом, оценил, как идёт процесс возведения полигона твердых коммунальных отходов в Слюдянском районе. Представитель подрядной организации заверил, что строительство будет завершено 1 сентября 2021 года.

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