Брюссель, , 14:49 — REGNUM На сегодняшний день окончательное решение о введении сертификатов вакцинации против коронавируса COVID-19 в Европейском союзе не принято. Европарламент и Совет ЕС вновь не смогли договориться по этому вопросу. Об этом сообщает DPA.

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Это подтвердили представители Португалии в Совете ЕС, председательствующей в структуре состоянию на первое полугодие 2021. Попытка согласовать совместные документы по вакцинации стала уже третьей для Евросоюза.

Предполагается, что представители Европейского парламента, Европейской комиссии и правительств стран-членов возобновят переговорный процесс 20 мая.

«К сожалению, из-за позиции некоторых государств-членов Совет и Европарламент не смогли заключить сделку в ходе третьего раунда переговоров по предлагаемому положению о европейском сертификате COVID-19», — говорится в распространённом 19 мая заявлении Европейской народной партии.

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Напомним, ранее Agence France-Presse со ссылкой на источники в ЕС сообщило, что государства — члены Евросоюза приняли решение открыть границы для туристов, которые прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.