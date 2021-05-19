Киев, , 14:51 — REGNUM Глава правительства Украины Денис Шмыгаль внёс на рассмотрение парламента кандидатуры министров экономики и инфраструктуры страны. Об этом заявила пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко 19 мая в комментарии «Интерфакс-Украина».

"Премьер-министр Денис Шмыгаль по предложению фракции «Слуга народа»… подал в Верховную раду кандидатуры: Алексея Любченко — на должность первого вице-премьер-министра — министра экономики, Александра Кубракова — на должность министра инфраструктуры», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шмыгаль внёс на рассмотрение Верховной рады предложение о назначении министром здравоохранения главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

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