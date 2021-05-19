Киев, 19 мая 2021, 14:51 — REGNUM Глава правительства Украины Денис Шмыгаль внёс на рассмотрение парламента кандидатуры министров экономики и инфраструктуры страны. Об этом заявила пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко 19 мая в комментарии «Интерфакс-Украина».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шмыгаль внёс на рассмотрение Верховной рады предложение о назначении министром здравоохранения главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.
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