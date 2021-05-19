Душанбе, , 14:48 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития выделит $8 млн на модернизацию электрических сетей и подстанций троллейбусных линий Душанбе. Об этом 19 мая заявил заместитель министра финансов Таджикистана Карим Гулмуродзода на заседании парламента.

Депутаты парламента единогласно ратифицировали соответствующее соглашение. Деньги будут направлены на ремонт действующих тяговых подстанций, монтаж питающих кабелей, а также опор и контактной сети троллейбуса.

Банк выделит $5,2 млн в качестве кредита под государственные гарантии. Инвестиционный грант Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) составит $2,8 млн. Кроме того ЕБРР выделит 750 тыс. евро для технической поддержки проекта.

Отметим, в настоящее время государственное предприятие «Троллейбус» обслуживание семь маршрутов.