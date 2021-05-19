Москва, 19 мая 2021, 14:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что рассчитывает на ритмичное выполнение поручений по реализации своего послания Федеральному собранию 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая Путин подписал поручения по итогам послания Федеральному собранию.
Так, правительству поручено до 1 июня доложить об обеспечении финансирования мероприятий, предусмотренных посланием.
Также правительство должно представить предложения по формированию широкого перечня новых инициатив социально-экономического развития страны, направленных на достижение национальных целей развития.
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