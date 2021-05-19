Москва, , 14:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что рассчитывает на ритмичное выполнение поручений по реализации своего послания Федеральному собранию 2021 года.

«Обращаю внимание членов правительства, коллег в регионах, депутатов, сенаторов: рассчитываю на эффективное, ритмичное выполнение поручений послания», — сказал глава государства, открывая совещание по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая Путин подписал поручения по итогам послания Федеральному собранию.

Так, правительству поручено до 1 июня доложить об обеспечении финансирования мероприятий, предусмотренных посланием.

Также правительство должно представить предложения по формированию широкого перечня новых инициатив социально-экономического развития страны, направленных на достижение национальных целей развития.

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